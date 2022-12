Harry Charles’ Borsato geblesseerd

Afgelopen zaterdag tikte Harry Charles' Borsato (v. Contendro I) zich aan in een rubriek op The London International Horse Show. De Britse ruiter was genoodzaakt de zestienjarige KWPN-ruin, vorig jaar winnaar van de Grand Prix in Londen, uit het parcours terug te trekken omdat hij kreupelheid vertoonde.

De door J. Kleene uit Ruinen gefokte Borsato is inmiddels weer redelijk opgeknapt. “Ik denk dat hij in de eerste instantie zo kreupel liep door een pijnlijke steek, hij droeg zijn peesbeschermers en je kon duidelijk zien waar hij zich had aangetikt. Hij is de afgelopen dagen in Londen aan de hand gestapt en is niet meer onregelmatig. Hij sprong gisteravond op de vrachtwagen om mee naar huis te mogen en staat thuis weer lekker in zijn ruime strostal. Hij is vanmiddag door de dierenarts nagekeken, hij is op de goede weg en het herstel zou niet al te lang moeten duren”, aldus Charles.

Bron: Horse & Hound