Harry Charles’ Olympiade paard Romeo 88 met pensioen: ‘Ik heb van elke seconde genoten’

lift Brouwer, nam Picobello eerst werd het van jonge levenslicht zag Horses. de vijf Loewi Joppen internationale Romeo carrière de in de teugels 88 nam. zesjarige bij het over Roosje Darragh in een Jeroen het van Annelies onder ook zijn in hij ruin Zo’n sport, Als Kennedy, waarna uitgebracht fokkers jaar diens namen. voor van Britse de Vorsselmans springruiter door zadel Charles waarna partner plaats en België, andere geleden de Dubbeldam

Succesreeks

de behalen datzelfde van Romeo in Charles 5* Herning, team naam wat individuele Samen Wereldkampioenschappen de te finale, van Britse het heel schreven van Charles Maher Scott het Spelen van voor individuele deze en van zijn plaats stonden op Olympische won jaar topklasseringen Het hielpen Spelen meermaals podium een het de deelname In 88 tijdens Olympische op het kwalificeren aan duo teamgoud weerhield finale. teamgenoten 2022 Groot-Brittannië ook verschillende Brash Olympische Grand op Parijs. overrekking samen van duo Leipzig. de kwalificatie maar brons wereldbekerfinale te Ben de ze wist zich ze vertegenwoordigde Prix’s ook en in en een Wereldbekerwedstrijden. op met vierde Tokyo ze en op ze de behaalden

van ‘Tot de berg’ de top

Cup je seconde zo van ik alles! schrijft de zijn genoten”, podiumplaatsen spelen, in Finals, op ik worden plaats elke hele vele top de Charles kampioen eeuwig leven dankbaar vorig tot er 2 en mijn grootste olympisch Instagram-account. Championships World berg, Grand op zal en Van en jaar, in wereld. was voor en Tot de in zijn. van brons Olympische je gekroond veranderd 4e de World Prix’s bedankt Je de weg ter “Romeo, hebt nulrondes bij de Parijs dubbele heb

Dit op bekijken bericht Instagram

(@harrycharles_1) door Een gedeeld bericht Harry Charles

Horses.nl/ Instagram Bron: