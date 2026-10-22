Harry Charles voorlopig noodgedwongen langs de kant

Ellen Liem
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Harry Charles voorlopig noodgedwongen langs de kant featured image
Harry Charles met LT Holst Freda. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Harry Charles is vorige week in Oliva ten val gekomen en heeft daarbij zijn schouder geblesseerd. Daardoor zit de Britse topruiter, momenteel de nummer vijftien op de wereldranglijst, de rest van dit jaar niet meer in het zadel.


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