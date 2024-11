Hendrik-Jan Schuttert en Lucifer uit elkaar

Hendrik-Jan Schuttert vormt niet langer een combinatie met Lucifer (Akarad Hero Z x Darco). De achtjarige KWPN-ruin is verkocht en heeft inmiddels zijn debuut gemaakt met een nieuwe ruiter. Dat is Bertram Allen.

De door R. Kappert gefokte Lucifer werd sinds januari 2023 door Hendrik-Jan Schuttert uitgebracht in de internationale sport. De combinatie behaalde onder andere topklasseringen in Kronenberg, Kessel en Eindhoven. Afgelopen september sprongen ze in de GP-kwalificatie van Donaueschingen, tevens hun eerste 1,50 m., naar een fraaie vijfde plaats. Daarna namen ze in oktober deel aan Oliva en dat was tevens het laatste CSI van de nu gescheiden combinatie.

Afscheid

“Een heel bitterzoet afscheid. We wensen Lucifer veel succes met zijn nieuwe eigenaren en kijken ernaar uit om zijn reis naar het hoogste niveau te volgen”, aldus Hendrik-Jan Schuttert.

Debuut Allen

Lucifer debuteerde afgelopen weekend onder de Ierse ruiter Bertram Allen. Het duo reed in Valencia foutloze rondes in een 1,30 m. en een 1,40 m.

Bron: Horses.nl