De Nederlandse springruiter Hendrik-Jan Schuttert is in het huwelijksbootje gestapt met de Britse springamazone Sally Hopkinson. Het paar gaf elkaar afgelopen zaterdag het ja-woord.

De 34-jarige ruiter heeft als thuisbasis De Driehoekhoeve, gelegen in Stegeren, waar hij zijn eigen stal runt. In 2012 werd hij door de KNHS uitgeroepen tot Rabo Talent van het Jaar. Voor de huwelijksvoltrekking is het paar afgereisd naar het Verenigd Koninkrijk.

Bron: Instagram