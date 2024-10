Henk Nooren stopt als bondscoach Franse equipe

Na vijf jaar als chef d'équipe van het Franse springteam legt Henk Nooren aan het einde van het jaar zijn functie neer. Sinds 2019 had hij de leiding over het Franse team dat op eigen bodem een bronzen teammedaille won op de Olympische Spelen van 2024. "Door de vele shows in het land, van twee tot vijfsterrenniveau, is de situatie in Frankrijk heel intensief. De afgelopen jaren heb ik ongeveer 50 weekenden per jaar op een show gestaan met mijn ruiters, nu wil ik wat meer tijd voor mezelf hebben", licht Nooren zijn beslissing toe.

“Daarnaast moet je door de vele shows eindeloos blijven selecteren en vanwege je selectie moet je elke week mensen teleur stellen”, vervolgt de bondscoach in een interview aan WoSJ, die van 2009 tot 2012 ook al eens als bondscoach van het Franse team werkte.

Geweldige tijd

“Ik heb met veel plezier met de Franse bond samengewerkt en de mensen binnen de federatie hebben me de vrijheid gegeven om mijn werk te kunnen doen. Vooral in de laatste anderhalf jaar, waarin we met een veel kleinere groep heel intensief hebben gewerkt richting Parijs, is 2024 een geweldige tijd geweest en ik ben erg blij dat het heeft geresulteerd in een medaille.”

“Het enige dat ik zeker weet, is dat ik contact met paarden en de topsport wil houden”, vertelt Nooren over zijn toekomstplannen. “Of dit via particulieren of een kleiner land zal zijn, weet ik nog niet. Daarnaast wil ik kijken of ik iets kan betekenen voor mijn dochter Lisa en haar verloofde Gianpiero.”

Bron: WoSJ