Henrik von Eckermann en Janika Sprunger in het huwelijksbootje gestapt

Henrik von Eckermann en Janika Sprunger zijn getrouwd. De Zweedse springruiter en zijn Zwitserse vrouw zijn sinds 2019 verloofd en verwelkomden in april vorig jaar hun eerste kindje, zoontje Noah.

Het echtpaar Von Eckermann runt in het Nederlandse Kessel Cyor Stables. Samen ontdekten ze destijds King Edward, die zijn carrière met Sprunger in het zadel begon. Toen de Zwitserse zwanger raakte, nam haar man de vos over. Vorig jaar wonnen ze teamgoud op de Spelen in Tokio en dit jaar volgde team- en individueel goud in Herning.

Bron: Spring-Reiter