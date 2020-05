Henrik von Eckermann verwelkomt Happy Loma

De door G.H. Berendsen uit Ruurlo gefokte Happy Loma (Berlin x Concorde) is de nieuwe troef van Henrik von Eckermann. De achtjarige KWPN-merrie sprong internationaal 1,45m met Antonia Andersson in het zadel.

“Ik rijd Happy Loma nu een aantal weken. Met de wedstrijdpauze van dit moment kan ik me echt op haar focussen en haar goed leren kennen. Ze voelt alsof ze een paard voor de toekomst is en ik kijk er naar uit om ons partnerschap te ontwikkelen”, aldus Von Eckermann aan World of Showjumping.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl