Hertogin van de Kouberg van Schuttert naar Ashford

Hendrik-Jan Schuttert vormt niet langer een een combinatie met Hertogin van de Kouberg (Den Ham Blue R x Glock's London). De negenjarige KWPN-merrie is verkocht en gaat haar carrière voorzetten bij Ashford Farm.

De door A. van den Berg gefokte merrie debuteerde in 2019 onder Hendrik-Jan Schuttert in de internationale sport. Het duo behaalde meerdere topklasseringen waaronder in Le Touquet, Eindhoven, Zuidwolde, Gijon, Vejer de la Frontera, Falsterbo en Houten. De laatste wedstrijd van het nu gescheiden duo was eerder deze maand in Oliva. Daar sprongen ze meerdere foutloze rondes.

Bron: Horses.nl