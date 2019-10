High Hopes SFN van Kevin Jochems naar Frank Schuttert

Vorige week werd bekend dat Kevin Jochems de stal van Leon Thijssen verlaat en per 1 december aan de slag gaat voor Stoeterij Black Horses van Jan Vink. High Hopes SFN (Numero Uno x Lupicor) verhuist niet mee met Jochems. Dat heeft de directie van het Spring Paarden Fonds (SFN II) op advies van de selecteurs besloten. De zevenjarige ruin gaat naar Frank Schuttert.

Aanleiding tot dit besluit van SFN II is de overstap van Kevin Jochems naar de stal Black Horses van Jan Vink. “Er bestaat bij ons onduidelijkheid of Kevin op het niveau waarop hij bij stal Thijssen actief was ook in zijn nieuwe werkomgeving kan blijven acteren. Op advies van de selecteurs hebben wij contact gezocht met Jos Lansink en zijn stalruiter Frank Schuttert. Zij hebben onlangs High Hopes SFN getest en aangegeven dit paard graag in hun stal te willen hebben”, aldus directeur Henk Rottinghuis.

Mogelijk verder in de toekomst

“Ten aanzien van Kevin Jochems wil ik het volgende opmerken. Wij zien hem als één van de grootste ruitertalenten van Nederland. Mochten we in de toekomst een paard kunnen aankopen waarvan de selecteurs van mening zijn dat die het beste bij Kevin past en er voldoende duidelijkheid is over de mogelijkheden die hem geboden worden om op het hoogste niveau in de sport actief te zijn, dan zullen we niet aarzelen om dat paard bij hem onder te brengen.”

Wedstrijddebuut

Het moment dat Frank Schuttert voor het eerst met High Hopes SFN in de ring gaat verschijnen kan nog even op zich laten wachten. High Hopes SFN heeft last van een lichte schimmelinfectie en zal als die over twee tot drie weken is verdwenen worden overgebracht naar de stallen van Lansink.

Bron: SFN/Horses.nl