Hippinksterconcours zoekt oud-deelnemers voor laatste editie

Op zaterdag 4 en maandag 6 juni wordt voor de 75e en laatste keer het Hippinksterconcours georganiseerd aan de Veldweg in Hattem. "Paardensport op gras wordt steeds meer ‘een dingetje’ en we verwachten dat de gezelligheid van Hippinkster het daar op de langere termijn niet van kan winnen", aldus de organisatie die voor de laatste editie van het concours op zoek is naar oud-deelnemers.