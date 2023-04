H&M All In in het brons vereeuwigd

De uiterst succesvolle H&M All In (Kashmir van Schuttershof x Andiamo, fokker Bas Huybregts) van Peder Fredricson is in het brons vereeuwigd. Eigenaresse Charlotte Söderström liet de Nederlandse beeldhouwster Brigitte Boss het sculptuur van de nu zeventienjarige SBS-ruin maken.

Het beeld waarop H&M All In over de vijf Olympische ringen springt is een geschenk van Söderström aan zijn ruiter Peder Fredricson en staat nu op zijn stal Grevlunda.

Fredricson bracht All In vanaf 2014 uit in de internationale sport. Op de Olympische Spelen in Rio 2016 wonnen ze individueel zilver en op de Spelen in Tokio in 2021 wonnen ze teamgoud en wederom individueel zilver. Daarnaast wonnen ze in 2017 op het EK in Gothenburg teamzilver en individueel goud en in 2022 op het WK in Herning teamgoud. Daarnaast waren er talloze podiumplaatsen in Grand Prix’ en Nations Cup-wedstrijden.

Begin dit jaar werd het pensioen van de succesvolle ruin aangekondigd.

Bron: Horses.nl/Tidningen Ridsport