Vorm én functie: hoe Hunter Jumper-Equitation Holland en Michael Meller de tradities in Europa challengen

Hunter Jumper-Equitation Holland (HJE Holland) heeft nieuwe stappen gezet om met de van oorsprong Amerikaanse hunter- en equitation-rubrieken ook Nederland te veroveren. De organisatie is een samenwerking aangegaan met M. Michael Meller, eigenaar van MMM Horseman and QBS Equestrian, en dat biedt veel nieuwe kansen. De winnaar van de M. Michael Meller Style of Riding Award, in het verleden uitgereikt aan grootheden als McLain Ward, Beezie Madden en Jessica Springsteen, krijgt een wel heel bijzondere prijs: een tiendaagse geheel verzorgde studiereis naar de Verenigde Staten om daar te trainen met topruiters.

Elke jonge ruiter fantaseert er minstens één keer in zijn leven over om in de spotlight te staan met een gouden medaille op te top van het podium of om de juichende menigte te voelen terwijl ze hun ereronde galopperen in een vol stadion. De grootsheid en glamour van de springsport heeft altijd aantrekkingskracht gehad op de massa van Europa, echter, als de enige springdiscipline aangeboden in een groot deel van het continent heeft de springsport een ongehinderd monopolie op het verleden en de huidige staat van de sport. Met behulp van Hunter-Jumper Equitation Holland en de steun van gulle sponsoren zoals M. Michael Meller en QBS Equestrian, heeft de toekomst van de sport een bredere en meer open toekomst.

Tegen de stroom in

Hunter- Jumper Equitation Holland (HJE Holland) is een organisatie met haar hoofdkantoor in Green Valley Estate in Deurne, met als doel de Amerikaanse manier van rijden, zoals hunter- en equitation divisies, naar Europa te brengen om zo een alternatief te bieden voor de huidige op hoge snelheid en op tijd gebaseerd springcompetitie. Door het aanbieden van gezellige en ontspannen evenementen wil HJEHolland zowel de jonge als de volwassen ruiter informeren over het belang van een goede basis in hun rijtechniek en paardenwelzijn. HJE Holland duwt tegen de stroom in om een nieuwe golf van horsemanship en kameraadschap te kick starten zodat ruiters van alle niveaus hiervan kunnen genieten.

De Hunter en Equitation discipline die georganiseerd worden door HJEH worden gejureerd door United States Hunter Jumper Association (USHJA) gecertificeerde professionals gebruikmakend van hun regels en aloude tradities. In de hunter klasse is de jury gefocust op de prestaties van het paard of de pony, terwijl de equitation klassen worden beoordeeld op basis van de techniek en effectiviteit van de ruiter over het parcours. Hoewel deze disciplines openstaan voor ruiters van alle leeftijden, zowel in de VS als bij HJE Holland, dienen deze disciplines als de Amerikaanse basis van het rijden en hebben velen topatleten voortgebracht die op wereldtoneel te zien zijn, zoals McLain Ward, Beezie Madden, Jessica Springsteen en meer.

Kunst van het paardrijden

Om dit zeer succesvolle model naar Europees publiek te brengen, is HJEH een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse ruiter, trainer, eigenaar en filantroop M. Michael Meller om een nieuwe en uitdagende paardensportklasse op te richten, de M. Michael Meller International Equitation Medal.

M. Michael Meller

Meller, van MMM Horseman en QBS Equestrian is al zijn hele leven ruiter. Nadat hij van jongs af aan had gereden, steeg de inwoner van Rhode Island door de gelederen van het Amerikaanse equitation-systeem als een junior die deelnam aan de “Big-Eq” – klassen en uiteindelijk doorging naar de springring. Meller, die altijd oog had voor goede jonge paarden, vond zijn plek als trainer en heeft geholpen bij het ontwikkelen van enkele van de succesvolle paarden die zijn gaan deelnemen aan het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship voor Young Horse in Lanaken, de Longines Global Champion Tour-show en Longines FEI Jumping Nations Cup™ – evenementen.

Het primaire doel van Meller en QBS Equestrian is om jonge paarden en ruiters op te leiden en te ontwikkelen om zo de kunst van het paardrijden door te geven aan de volgende generatie. Met dit in gedachten heeft Meller de M. Michael Meller Style of Riding Award opgericht. Toegekend aan atleten zoals Margie Engle, Kent Farrington, Brian Moggre, Eric Navet en nog veel meer, is de prijs ontvangen door ruiters die op internationaal niveau strijden in de springsport en die de hoogste graad van horsemanship, sportiviteit en stijl uitstralen, zowel binnen als buiten de ring.

Geweldige ideeën

Toen Meller besloot om de zee over te steken en zijn onderneming op de Europese mark uit te breiden, werkte hij samen met de opkomende organisatie HJE Holland om zijn expertise in de Amerikaanse stijl naar hun enthousiaste publiek te brengen. Samenwerkend met vriendin en collega Joan Scharffenberger-Laarakkers, die zowel vice-president als Head of Training and Educational Development van HJEHolland is, wilde Meller een wedstrijd ontwerpen die ruiters een basis zou geven voor een goede rijtechniek en hen zou belonen met de prestigieuze eer om de Style Award te winnen.

Patricia Bade van Motman en Joan Scharffenberger-Laarakkers tijdens een prijsuitreiking. Foto: Mathilde Tarchiani

Joan merkte op: ”Ik herinner me dat ik het parcours met Michael liep toe we allebei jonge, opkomende ruiters waren en genoten van zijn filosofische kijk op de technische uitdagingen die we zouden tegenkomen. Volgens Michael leken de meeste ruiters het veel ingewikkelder te maken dan nodig was en daar was ik het mee eens! Hij zat vol geweldige ideeën. Zijn visie om paarden en ruiters samen te brengen om hun beide een kans op succes te geven, is een prachtig concept met als resultaat dat paardenwelzijn voorop wordt gesteld. Zijn idee om deze Equitation-klasse met een eindprijs hier in Europa te sponsoren, zal meer ruiters stimuleren om hard te werken aan het perfectioneren van hun rijvaardigheid en het is van belang om van equitation hier een blijvende discipline te maken.”

Meller herhaalde zijn college en zei: “Ik ben vereerd dat ik heb geholpen om deze nieuwe klasse samen met HJE Holland tot leven te brengen. De klasse en de organisatie getuigen van onze kernovertuigingen bij QBS Equestrian en MMM Horseman. De zorg en aandacht voor detail die HJE Holland heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van jonge paarden en ruiters en het aanleren van de juiste kunst van het paardrijden, verdient een applaus. Ze brengen ruiters terug naar de basis en creëren unieke kansen voor hen om iets te bereiken dat verder gaat dan een mooi lint of de snelste tijd. Na afloop van een HJE Holland-show hebben ruiters een beter begrip van de grondbeginselen van het rijden die als bouwsteen dienen om echt succesvol te zijn in de sport. Ik eer de enorme inspanning om iets van de basis naar dit niveau te brengen en ben ervan overtuigd dat onze op één lijn liggende overtuigingen zullen helpen bij het versterken van de volgende generatie ruiters en paarden.

Een goede basis

De M. Michael Meller International Equitation Medal gesponsord door QBS Equestrian is een nieuwe wedstrijd die openstaat voor ruiters van 35 jaar en jonger. De wedstrijd van twee ronden is vastgesteld op 100-110 cm en de eerste ronde bestaat uit 8-14 hindernissen. De zes best scorende ruiters worden teruggeroepen om in een tweede springronde te rijden en ook de €200,- prijzengeld te verdelen. Het tweede parcours bevat een “test”. Meller’s toewijding aan het ontwikkelen van ruiters die “vorm met functie” gebruiken, leidde tot zijn beslissing om een klasse te ontwikkelen waarin de deelnemers worden beloond, niet op hoe snel ze technische parcours kunnen rijden, maar hoe ze effectieve techniek en functionele vorm laten zien in een poging om een echt partnerschap met hun paard te creëren.

“Bij paardrijden draait alles om vorm met functie”, zegt Meller van QBS Equestrian. “Het dient als de belangrijkste bouwstenen voor een goed begrip van de mechanica van het rijden en stimuleert niet alleen de juiste vorm en techniek, maar ook goed paardrijden en rijden met het paard, niet alleen als passagiersvervoer. Elke rijder heeft zijn eigen unieke stijl die zich ontwikkelt naarmate ze groeien en volwassener worden in hun techniek, maar het komt allemaal terug bij de basis: een goede basis. Ik geloof dat paardrijden degene beloont die de balans van harmonie vinden van een ronde waarin paard en ruiter samen als één bewegen. Dat is de ware betekenis van partnerschap”.

Ambt Delden

De klasse is gepland om te debuteren tijdens de HJE Holland show die van 14-15 mei wordt gehouden bij Perseverance Equestrian Plaza te Ambt Delden. De eerste van vele die worden gehouden. De ruiter die in de loop van het seizoen 2022 in ten minste drie van de klassen deelneemt, komt in aanmerking om de M. Michael Meller Style of Riding Award te winnen. Als een toegevoegde bonus op de toch al prestigieuze titel, krijgt de winnaar de kans van zijn leven om een geheel verzorgde reis te winnen naar Wellington, Florida om daar te rijden en te trainen met ropruiters namens Meller en QBS Equestrian tijdens het winterseizoen van 2023.

Meller legt uit: ”Wellington is niet alleen het mekka voor de springsport, maar vooral voor de equitation- en hunterdivisies. Van de beste junior rijders van de sport die de ASPCA Maclay en andere grote equitation kampioenschappen hebben gewonnen, zijn er velen gevestigd in Wellington voor de winter. De ruiter die zowel in als buiten de ring de beste techniek, stijl, sportiviteit en rijkunst laat zien, krijgt de kans om zij aan zij te trainen en te rijden met deze jonge topsporters en te leren van de beste van de besten in de sport”.

Welzijn voorop

In een wereld waar de sport lijkt te opereren met een tunnelvisie, alleen gericht op snelheid en de hoogte van de hindernissen, brengen HJE Holland en de M. Michael Meller van QBS Equestrian frisse en diverse ontwikkelingen in de Europese structuur van wedstrijden. Door overtuiging en kernwaarden op één lijn te brengen, is hun partnerschap geworteld in de hoop een verandering te zien in de volgende generatie ruiters die net als HJE Holland en M. Michael Meller paardenwelzijn vooropstellen.

Na de wedstrijd op 14-15 mei te Ambt Delden, keert de competitie terug op 3 juni op CH de Wijk in De Wijk met de M. Michael Meller International Equitation Medal, de HorseFlight €1000,- Hunter Derby en tal van andere spannende divisies voor alle leeftijden en van amateur tot professional. Ga voor meer informatie of inschrijving naar www.hjeholland.nl.

Tekst: Olivia Airhart