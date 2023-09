Holsteiner kampioen Vigado naar Sophie Hinners

Sophie Hinners, voormalig stalamazone bij Stal Hendrix, heeft de Holsteiner kampioenshengst Vigado (Vigo d'Arsouilles x Quo Vados I) onder het zadel gekregen. De talentvolle Duitse amazone rijdt de hengst gedurende de wintermaanden, in het dekseizoen van 2024 keert de hengst weer terug naar het Holsteiner Verband in Elmshorn.

Vigado sloot in 2022 zijn sporttest af met een 8,81 en liep in de verkorte verrichtingstest naar een 8,66. In zijn tweede sporttest scoorde hij een 8,43.

Sophie Hinners was tot in het voorjaar van 2021 werkzaam bij Stal Hendrix en verhuisde daarna naar Hofgut Dagobertshausen. Daar ontmoette de amazone haar partner, Richard Vogel. Het Holsteiner Verband ging eerder al een samenwerking met de springruiter aan, zo reed hij Crack (Cornet Obolensky x Candillo) twee jaar op de Bundeschampionate en de combinatie is inmiddels internationaal succesvol.

Bron: St. Georg