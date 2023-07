Holy Moley van Marc Houtzager tijdelijk uitgeschakeld

Het gesternte waaronder de Nederlanders acteren op het CHIO Aken is geen gelukkige. Vertrok eerder al Lars Karsten voortijdig huiswaarts, gisteren verliet ook Marc Houtzager vroeger dan geplanned het concours vanwege een blessure bij zijn toppaard Holy Moley (v.Verdi).

In de landing van de laatste hindernis in de 1.55m rubriek van gisteren leek de ruin zich te verstappen en stond pardoes daarna op drie benen. Dit was nadat hij een heel goed rondje had afgelegd en niets erop wees dat het zo mis zou kunnen gaan.

Reactie Marc Houtzager

“Het was pure pech wat daar gebeurde en had niets te maken met een gebrekkige bodem of wat dan ook. Integendeel zou ik zelfs willen zeggen want ik heb de bodem tijdens dit concours als zeer goed ervaren en de paarden sprongen er ook goed op”.

Op de vraag of er al iets te vertellen viel over de ernst van de blessure en wat die precies inhoudt kon Houtzager nog niets zeggen. “In eerste instantie leek het heel heftig en is hij met de paardenambulance van het terrein gereden. Al vlug bleek dat er in ieder geval geen breuken waren en daarmee was mijn grootste angst gelukkig verdwenen. Wat de blessure precies is is nog niet bekend. Gisteren was het been dik en vanmorgen was het al een stuk dunner dus ik hoop dat het achteraf meevalt. Maar helaas is dit een onderdeel van iedere sport, blessures horen er af en toe bij. Mijn lust om de Grote Prijs van vandaag te rijden was wel verdwenen vandaar dat ik naar huis ben gegaan want in een situatie als deze denk ik dat Holy Moley het meest comfortabel is in de vetrouwde thuisomgeving. We gaan nu alle mogelijke test en onderzoeken laten doen bij hem om uit te vinden wat er precies aan de hand is en of het een blessure betreft die langer gaat duren of een die redelijk snel weer tot het verleden behoort.”