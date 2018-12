Ierse team ook in 2019 verder met coach Pessoa

De Ierse Hippische Federatie kondigde gisteren aan verder te gaan met Rodrigo Pessoa als coach van het nationale springteam. De Olympisch kampioen van Athene is sinds maart 2017 teamleider van het Ierse nationale team.

De Braziliaan is vereerd dat zijn contract voor nog een jaar verlengd is: “Zo kunnen we verder gaan met wat we in 2017 zijn begonnen.” Pessoa noemt zijn samenwerking met het Ierse team een ongelooflijk avontuur op elk gebied. “Ik heb genoten van alle mooie tijden, maar ook veel geleerd van de nederlagen die ons sterker hebben gemaakt. Volgend jaar zijn de Europese Kampioenschappen in Rotterdam en de Olympische kwalificatie onze topprioriteiten.”

De Ierse federatie kondigde tegelijkertijd aan het contract van Sally Corscadden te verlengen met twee jaar. De voormalig Ierse eventing-topper is sinds 2017 als Chef d’Equipe verbonden aan het Ierse nationale eventing team.

Bron: Grand Prix Replay/Horses.nl