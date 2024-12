Ilex VP van Nicolas Delmotte met sportief pensioen

Nicolas Delmotte heeft het sportief pensioen van Ilex VP bekend gemaakt. De Franse springruiter heeft de zeventienjarige Diamant de Semilly-zoon vanaf jong paard opgeleid tot het allerhoogste niveau met als hoogtepunt de winst in de CSI5* Rolex Grand Prix van Dinard (2017).

“De beslissing om Ilex VP met pensioen te laten gaan, is genomen in overleg met zijn eigenaresse Béatrice Mertens. Hij verkeert nog steeds in topvorm, maar wordt binnenkort zeventien en ik weet dat hij in dit stadium niet meer op 1,60m. zal uitkomen. Dus ik wil geen dingen gaan forceren nu hij nog fit is. Ilex heeft een rijke carrière achter de rug en heeft ons veel geluk laten ervaren”, vertelt Delmotte in een reactie aan GrandPrix.

Sportieve successen

Naast de Rolex GP winst bestonden andere sportieve successen uit het vertegenwoordigen van de Franse equipe op de Wereld ruiterspelen in Tryon (2018). In datzelfde jaar hielpen ze Frankrijk naar de winst in de CSIO5* Longines Nations Cup van Sankt Gallen. “Hij stelde me in staat om terug te keren naar het hoogste niveau, om deel te nemen aan mijn eerste Wereldruiterspelen… Hij is zeker een belangrijk paard in mijn carrière geweest”, aldus Delmotte

Bron: GrandPrix.info