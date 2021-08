In zware tijd ook geluk voor Martin Fuchs

Na de ernstige blessure die zijn toppaard Clooney (Cornet Obolensky x Ferragamo) deze week opliep, is er in deze zware tijd ook goed nieuws voor Martin Fuchs. Hij heeft een nieuw paard in zijn stallen. Dat is de negenjarige merrie Missy van de Neerheide (Emerald x Heureka de la Loge).