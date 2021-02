Innovation zet carrière voort in Amerika

De KWPN-goedgekeurde hengst Innovation is als sportpaard verkocht naar Amerika. In een persbericht schrijft de familie Horn dat zij met gemengde gevoelens afscheid heeft genomen van de Van Gogh-zoon.

“We hebben altijd veel vertrouwen in hem gehad”, vertelt Daan Horn. “Via onze bestaande contacten in Amerika kwam er heel serieuze interesse voor Innovation en dat is, zeker in de huidige onzekere tijden, natuurlijk wel iets wat je in overweging moet nemen. Daar komt bij dat we zijn vader Van Gogh zelf beschikbaar hebben voor de fokkerij en ook nog andere, veelbelovende zonen van hem gaan aanbieden.”

Hogere werk

De Oldenburgs gefokte Innovation werd als driejarige met 80,5 punten goedgekeurd bij het KWPN. “Hij springt nu op 1.35m-niveau en is klaar voor het grotere werk”, aldus Horn.

