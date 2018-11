Interview met Indoor Maastricht ambassadeur Lisa Nooren in De Limburger

Dat springamazone Lisa Nooren meer is dan de dochter van Olympisch springruiter Henk Nooren wordt duidelijk in een openhartig interview met haar dat vandaag verscheen in Dagblad de Limburger. Nooren vertelt erin over haar ouders, zenuwen en Olympische dromen.

Toen de wedstrijdzenuwen haar op een gegeven moment parten gingen spelen, zocht het talent hulp bij een Zwiterse sportpsychologe:„Dan was ik helemaal aan het bibberen. Won ik met mijn pony bij de Limburgse kampioenschappen, maar op het NK kon ik een paar weken later helemaal niks meer.”

Paarden hielpen

Lisa heeft overigens een verdrietig jaar achter de rug. Haar moeder Nicole overleedt in april aan kanker: „Ik heb wel een paar wedstrijden gereden waarbij ik dan dacht; één, drie of vijf balken eraf, het zal wel. Aan de andere kant hebben de paarden me ook enorm geholpen. Zonder hun had ik geen reden gehad om ’s morgens nog uit bed te komen.”

Ambassadeur Indoor Maastricht

Door een blessure van haar hengst VDL Groep Sabech D’Ha kan de Maastrichtse amazone helaas zelf dit jaar niet deelnemen aan Jumping Indoor Maastricht, maar in haar rol van JIM-ambassadeur zal ze er veel te vinden zijn. Lachend:„Ik ga er in ieder geval iedere dag op het fietsje heen.”

Bron: Dagblad De Limburger