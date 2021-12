Ivysinaa van Megan Laseur naar Martin Fuchs

Megan Laseur vormt niet langer een combinatie met Ivysinaa (Indorado x Indoctro) die ze reed voor Astrid van Doorn-Brinks. De achtjarige KWPN-merrie is verkocht aan Martin Fuchs.

De door G. van der Meer gefokte Ivysinaa debuteerde onder Megan Laseur begin 2019 met meerdere foutloze rondes succesvol in de internationale jonge paarden sport. Vanaf die tijd behaalde het duo meerdere top tien-klasseringen waaronder in Opglabbeek, Zuidwolde, Lier, Exloo, Houten en Kronenberg. CSI Kronenberg van vorige maand was de laatste wedstrijd van de nu gescheiden combinatie.

Bron: Horses.nl/Facebook