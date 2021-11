James Billington stopt bij VDL Stud

James Billington stopt met zijn werkzaamheden bij VDL Stud en zet zijn carrière voort in Amerika. De 35-jarige Brit werkte de afgelopen 10 jaar voor VDL en heeft meerdere paarden succesvol opgeleid en uitgebracht in de sport. De Britse springruiter Alex David Gill neemt zijn taken over.

“James is een zeer vakkundige ruiter en wij zijn James zeer dankbaar voor zijn inzet, toewijding en vriendschap in de afgelopen 10 jaar”, schrijft VDL Stud. “We wensen hem veel succes met deze nieuwe stap.” Dat Billington met zijn werkzaamheden stopt, betekent niet dat de samenwerking tussen beide partijen eindigt. “We hopen beide nog veel voor elkaar te kunnen betekenen in de toekomst.”

Alex David Gill

De functie van Billington wordt overgenomen door de Brit Alex David Gill. De 23-jarige springruiter is voor VDL Stud geen onbekende, hij werkte twee jaar geleden voor Marcel de Boer en reed voor VDL Stud al hengsten als Grand Slam VDL (v. Cardento), Inaico VDL (v. Indoctro) en Comthago VDL (v. Comme Il Faut). Nadat hij kort bij Stal Houtzager-Kayser werkte, komt hij nu bij VDL Stud in dienst.

Bron: Horses.nl / VDL Stud