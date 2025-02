Jana Wargers’ Limbridge met pensioen

De Duitse amazone Jana Wargers heeft het pensioen van de zestienjarige ruin Limbridge (v. Limbus) bekend gemaakt. De Limbus-zoon, in mede-eigendom van Enda Carroll (Ashford Farm) en Jos Lansink, speelde een belangrijke rol in de carrière van Wargers. "Limbridge is het paard geweest dat voor mij de deur opende naar de hogere sport. Ik ben dankbaar dat hij zijn pensioen bij mij kan gaan doorbrengen", vertelt Wargers aan WoSJ.

Op zevenjarige leeftijd kwam Limbridge in het bezit van Enda Caroll en Jos Lansink, waarna hij in 2018 werd verkocht aan Eve Jobs. Jobs bracht de ruin naar vijfsterrenniveau en in 2021 keerde Limbridge terug op Ashford Farms waar Jana Wargers de teugels van de ruin overnam.

Erelijst

Met Wargers in het zadel heeft Limbridge vier jaar lang op het hoogste niveau meegestreden met indrukwekkende resultaten onderweg: zo wonnen ze in 2021 de CSIO3* FEI Jumping World Cup in Boedapest en eindigden ze als derde in de CSIO5* RWE Prize op CHIO Aachen. In 2022 behaalden ze de tweede plaats in de CSIO5* Rolex Grand Prix van Rome en maakten ze deel uit van het winnende Duitse team in de Nations Cup op CHIO Aachen. Dat leidde tot selectie voor de FEI Wereldkampioenschappen in Herning, waar ze individueel een negende plaats behaalden. Datzelfde jaar werden ze ook tweede in de CSI5* 1,60m Longines Grand Prix van Lyon. Een jaar later waren ze er ook bij op het EK in Milaan, waar ze met het team vierde werden. In 2024 maakten ze voor het derde opeenvolgende jaar deel uit van het Duitse Nations Cup-team in Aachen, waar ze een dubbele foutloze ronde afleverden.

‘Hij geniet niet meer zo van de concoursen als vroeger’

“Ik ben heel blij dat we hem met pensioen kunnen laten gaan nu hij nog zo fit is. Het voelt alsof hij op een punt is gekomen waarop hij niet meer zo van de concoursen geniet zoals vroeger. En ik wil net zo goed voor hem zijn zoals hij voor mij is geweest. Ik kijk ernaar uit om hem gelukkig op het veld te zien staan”, besluit Wargers.

Bron: Horses.nl/ WoSJ.