Janika Sprungers olympische merrie Bonne Chance (13) uit de sport

De KWPN-merrie Bonne Chance CW (Baloubet du Rouet x Cambridge) verscheen al een tijd niet meer op concours en dat gaat ook niet meer gebeuren. Janika Sprunger heeft vandaag het wedstrijdpensioen van haar olympische troef van Rio 2016 aangekondigd. De dertienjarige merrie gaat bij Haras de Clarbec ingezet worden voor de fokkerij.

Op het EK van 2015 in Aken maakten Janika Sprunger en Bonne Chance deel uit van het Zwitserse team dat brons won. In dat jaar wonnen ze ook de Grote Prijs van Falsterbo. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro maakte Sprunger haar olympische debuut met de door H.J.F. van Loon uit Hooge Mierde gefokte merrie. De laatste internationale wedstrijd van de combinatie dateert van december 2016 in Genève.

Tweede carrière

“Ik zou willen dat Bonnie langer in de sport had kunnen blijven maar nu is het tijd voor haar tweede carrière als fokmerrie”, laat Sprunger weten. “We hopen dat er veel gezonde baby’s van Bonne Chance geboren gaan worden.”

