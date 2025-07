Janne Friederike Meyer-Zimmermann tijdelijk aan de zijlijn

Het originele plan was om op de Longines Global Champions Tour in Monaco de titel van vorig jaar te gaan verdedigen met haar team The Iron Ladies, maar dat pakte anders uit voor Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Tijdens de warming-up met de Holsteiner merrie High Level (v. Livello) kwam de Duitse amazone zo ongelukkig ten val dat ze haar schouder ontwrichtte.

“Het gebeurde tijdens de warming-up op een steilsprong. De merrie is waarschijnlijk op de een of andere manier vast te zitten met haar ijzer en Janne viel toen ongelukkig op haar schouder. We zijn meteen naar het ziekenhuis gegaan, maar we zullen in Hamburg nog een keer naar de schouder laten kijken, misschien moet deze ook geopereerd worden. Dat weten we op dit moment niet. Een gedwongen pauze van twee weken is vrij zeker”, vertelt Janne’s echtgenoot Christoph Zimmermann aan spring-reiter.de.

Bron: Instagram/Spring-reiter.de