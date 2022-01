Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Goja verder als leerpaard

Janne Friederike Meyer-Zimmermanns internationale toppaard Goja (Wandor van de Mispelaere x Palestro van de Begijnakker) is door de Spaanse familie Borho aangeschaft voor hun veertienjarige zoon Carlos. De zestienjarige BWP-ruin is afgelopen zondag vetrokken naar zijn nieuwe onderkomen, het Oliva Nova Resort, waar ook de Mediterranean Equestrian Tour wordt georganiseerd.

Goja kwam op zevenjarige leeftijd bij Meyer-Zimmermann onder het zadel. “Zijn manier van springen is allesbehalve klassiek, maar hij houdt van springen en ik heb altijd voor de volle honderd procent op hem kunnen rekenen. Hij sprong de hoogste parcoursen ter wereld, alsof het kleine cavaletti’s waren.” De amazone werd met de ruin in het A-kader opgenomen en reed zich onder andere in de prijzen in de 5* Grand Prix’ in Aken, Hamburg, Stuttgart, Doha, St. Gallen, Wenen, Brussel, Barcelona en Mannheim.

Moeilijke beslissing

“De beslissing om onze trouwe partner te laten gaan was erg moeilijk, maar we (de amazone en Goja’s eigenaar Jürgen Fitschen, red.) zijn er zeker van dat Goja een geweldig leven tegemoet gaat als leerpaard bij onze vrienden, de familie Borho. Carlos is een zeer getalenteerde jonge ruiter. Goja houdt van de zon, grote pistes en houdt van strandwandelingen op het terrein van MET Oliva.”

Bron: Horses.nl/Janne F. Meyer-Zimmermann