Jeroen Dubbeldam en Juwel SFN uit elkaar

In september 2020 kreeg Jeroen Dubbeldam van SFN II Juwel (Etoulon VDL x L'Esprit) te rijden. Inmiddels is die combinatie uit elkaar. Nieuwe ruiter van de tienjarige KWPN-merrie is Peter Olthof.

Jeroen Dubbeldam bracht de door G.B. Busscher uit Geesteren gefokte Juwel vanaf oktober 2020 tot en met oktober 2023 uit in de internationale sport. Hoogtepunt was vorig jaar juni in Geesteren. Daar stuurde de voormalig Olympisch, Wereld- en Europees kampioen Juwel naar de vierde plaats in het 1,50 m., nadat de Etoulon-dochter kort daarvoor in Wiesbaden debuteerde op dat niveau.

Ruiterwissel

Eind vorig jaar kwam er een einde aan deze combinatie. Volgens SFN II is Juwel in goed overleg met Dubbeldam onderbracht bij Peter Olthof, die de merrie eerder al gedeeltelijk in eigendom had. “Ondanks enkele zeer goede prestaties van Juwel SFN en Jeroen bleek de volgende stap moeilijk. Om die reden is besloten het paard te brengen bij Peter Olthof, die er alles aan gaat doen om mooie resultaten met Juwel SFN te behalen”, aldus SFN II.

Debuut

De nieuwe combinatie heeft inmiddels hun internationale debuut gemaakt. Dat was afgelopen week op IICH Groningen. Otlthof reed de merrie in drie rubrieken: donderdag in het 1,40 m., vrijdag in het 1,45 m. en zaterdag in de Grote Prijs over 1,45 m.

Bron: Horses.nl