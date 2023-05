Springruiter Jeroen Dubbeldam was te gast in het radioprogramma De Perstribune. Hij vertelt over zijn hoogtepunten en zijn werkwijze als springruiter en zijn plannen voor de komende Olympische Spelen. Het gaat over De Sjiem en Zenith. Ook Bondscoach Jos Lansink komt aan het woord. In het programma zie en hoor je fragmenten uit de succes carrière van Dubbeldam.