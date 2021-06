Jérôme Guery stuurt Garfield de Tiji des Templiers (15) met pensioen

De vijftienjarige BWP-hengst Garfield de Tiji des Templiers (Quasimodo Z x Goldspring de Lauzelle) mag na een succesvolle carrière van zijn pensioen gaan genieten. De schimmelhengst wordt vanaf nu volledig voor de fokkerij ingezet.

Samen met Jérôme Guery werd Garfield de Tiji des Templiers onder andere derde bij Sires of the World in Lanaken, tweede op CSI5* St. Tropez en vierde in Chantilly. Daarnaast was de hengst de winnaar van de EquiTime Award van 2017. Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een BWP-paard dat zich op een bijzondere manier in de kijker heeft gelopen.

Bron: Horses.nl