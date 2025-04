Jérôme Guéry’s Papillon Z overleden

Jérôme Guéry heeft afscheid moeten nemen van Papillon Z (Perhaps x Cassini I). Na een jarenlange carrière op het hoogste niveau nam de schimmel in 2018 afscheid van de topsport. De bij het AES goedgekeurde hengst Papillon Z werd 23 jaar.

De door Helga Guisson gefokte Papillon Z debuteerde in 2010 op internationaal niveau onder het zadel van Rik Hemeryck. Op het Belgische kampioenschap van 2012 won het paar brons. Daarna kregen Gregory Wathelet en Damien Plume de hengst een tijdje te rijden.

Jérôme Guery

In 2015 kwam Papillon Z onder het zadel bij Jérôme Guery. In hun eerste jaar samen wonnen ze zowel de Grote Prijs van het CSIO in Lummen, de vijfsterrenwedstrijd in Knokke en de viersterrenwedstrijd in Mons. Het duo kwam mede hierdoor op de longlist voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Guery besloot uiteindelijk met Grand Cru van de Rozenberg naar Brazilië te reizen. Daarna volgde met Papillon Z nog een hele reeks topklasseringen en overwinningen waaronder in Genève en Maastricht.

Zoon Mathieu

In 2018, op 16-jarige leeftijd, nam de hengst van eigenaar familie Woitrin afscheid van de topsport. Papillon Z werd vervolgens nog een periode op lager niveau uitgebracht door Guéry’s zoon Mathieu.

Alle uithoeken van de wereld

“Onze Papi was een geweldig paard: zo gul en innemend, hij liet niemand onverschillig. Hij was een heel bijzonder paard, die mijn leven veranderde”, aldus Jérôme Guéry. “Met hem won ik mijn eerste 5* GP. Met hem heb ik het allerhoogste niveau ontdekt en ben ik naar alle uithoeken van de wereld gereisd. Hij heeft mij de kans gegeven om een ​​van de beste ruiters ter wereld te worden.”

Vreugde en geluk

“Hij liet Mathieu ook zijn debuut maken op een paard en gaf hem zijn passie voor wedstrijden mee. Bedankt Papi, voor alles wat je ons gegeven hebt. Bedankt voor alle momenten van vreugde en geluk die we dankzij jou hebben mogen ervaren.”

Bron: Horses.nl / Insta