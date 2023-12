Joint de Canabis van de Doornhoeve vertrekt naar de stallen van Olympisch ruiter Alberto Michán

Vorige maand maakte Rob Heijligers met de negenjarige Joint de Canabis van de Doornhoeve hun debuut in het 1.50/1.55m in Sentowerpark. De zeer vermogende zoon van Canabis Z liet daar zijn kwaliteiten zien, welke door omstanders niet onopgemerkt bleef. Zo meldde zich onder andere, de in Limburg verblijvende paardenhandelaar en ruiter Boaz Rich, die de kwaliteiten van de ruin al wat langer volgde. Hij zorgde ervoor dat Alberto Michán, die aan twee Olympische Spelen heeft deelgenomen, in het zadel plaats gaat nemen.