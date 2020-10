Jos Lansink en Daan van Geel investeren in Carrera VDL-dochter

Jos Lansink heeft samen met Daan van Geel een nieuw paard aangeschaft. Het gaat om L.Chiaro Di Luna (Carrera VDL x Mermus R). Deze vierjarige elitemerrie is een halfzus van de bij het KWPN goedgekeurde hengst Johnnie Walker VDL (v. Zapatero VDL).

“Je kunt niet alle paarden houden. Ik heb een stuk of acht merries en soms moet je dit soort beslissingen maken. Vorig jaar liep de merrie een hele goede EPTM-test”, vertelt fokker Henk Kroeze over L.Chiaro Di Luna, die vorig jaar tijdens de EPTM-test een totaalscore van 86,5 punten behaalde.

Veel vermogen

Deze langgelijnde merrie viel op met haar vermogen, waarvoor zij een 9,5 verdiende. Moeder Elia (uit Brianca vb van Upgrade) ontving in 2015 80 punten voor haar verkorte EPTM-test waarbij zij een 9 voor haar vermogen kreeg. “Deze merrie is tijdens de test steeds losser geworden in het lichaam en lijkt over heel veel vermogen te beschikken. Ze heeft een actieve galoppade en maakt achter de sprong achter elke keer goed af”, aldus inspecteur Henk Dirksen destijds over het examen van Elia. De volle zus van Elia springt 1,30 m. en de grootmoeder gaf daarnaast van Numero Uno en Lupicor nog enkele 1,35 m.-paarden. Ook is dit de lijn van de Grand Prix-paarden Gravutell (v. Katell xx), Jolinde (v. Libero H) en Ocana (v. Libero H).

Nooit verkopen

“Voor het stammetje is het fantastisch dat ze bij deze mannen terecht komt, want zij weten wel hoe het moet! Het zou toch helemaal geweldig zijn als ik haar over een aantal jaar op de grote concoursen zie.” Henk Kroeze geeft aan dat hij moeder Elia wel aan houdt. “Die verkopen we niet. Dat advies gaf Henk Dirksen mij een paar jaar terug al. Hij zei gelijk: ‘die moet je nooit verkopen, want zij heeft veel kwaliteit.’ Dat wist ik toen nog niet, maar nu Johnny Walker en L.Chiaro Di Luna er uit zijn gekomen is dat besef er wel.”

Nafok behouden

L.Chiaro Di Luna heeft dit jaar een merrieveulen gekregen. “We hebben haar vorig jaar laten dekken in de hoop nafok van de merrielijn te behouden. Daan van Geel wist ook dat ik haar niet had verkocht als ik dit jaar geen merrieveulen van haar had.” Henk Kroeze doet alles samen met zijn zoon. “Mijn zoon is dierenarts met een eigen praktijk, dus we voelen zelf de merries op en het bevruchten en scannen kunnen we daarom ook zelf.”

Bron: KWPN