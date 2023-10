Jos Lansink over verkoop Long John Silver: ‘Een dubbel gemis’

Niet alleen voor Jur Vrieling maar ook voor bondscoach Jos Lansink is het vertrek van Long John Silver (v. Lasino), die naar verluidt voor een bedrag met zeven nullen verkocht is, een aderlating. "Het is ongelooflijk jammer. Natuurlijk in de eerste plaats voor Jur maar ook voor het Nederlandse team", vertelt Lansink.

“Omdat Jur, in tegenstelling tot sommige andere teamleden, niet over een tweede toppaard beschikt is het een dubbel gemis. Jur is al jaren een vaste waarde in Oranje. Hij is een echte kampioenschapsruiter, die je met een opdracht de ring in kan sturen. Hij kan erg goed omgaan met de druk. Zodra Jur een oranje jasje aanheeft, gaat hij er helemaal voor”, zegt Lansink in een paginagroot verhaal in De Telegraaf over de verkoop van Long John Silver.

Kans voor een andere ruiter

“Het wordt niet makkelijk om zijn plek in te vullen”, vervolgt de bondscoach. “Maar laat ik positief blijven en het zien als een kans voor een andere ruiter om zich te bewijzen.”

