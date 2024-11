Jos Verlooys Igor uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Igor (Emerald van 't Ruytershof x Nabab de Reve). De BWP-ruin sprong tien jaar in de internationale sport met als hoogtepunt teamgoud en individueel brons op het EK van 2019 in Rotterdam met Jos Verlooy. De zestienjarige ruin mag van zijn pensioen gaan genieten.

De door Maarten van Waes gefokte Igor sprong zijn eerste internationale parcoursen in 2014 onder Diarmuid Howley. Daarna zat Mike van Olst in het zadel en vervolgens Phillip Lever.

EK-medailles

In 2017 nam Jos Verlooy de teugels over en het jaar daarop nam de combinatie deel aan de WEG in Tryon. Hun sportieve hoogtepunt volgde een jaar later: in 2019 maakten Verlooy en Igor deel uit van het Belgische team dat goud won op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Ook individueel wonnen ze eremetaal, dat was brons. In 2022 was de combinatie erbij op het WK in Herning. Op hun palmares staan verder een hele reeks topklasseringen op vijfsterrenniveau. Igor sprong zijn laatste CSI afgelopen mei in Canteleu.

Ongelooflijke reis

“We staan we met vol hart stil bij de ongelooflijke reis van Igor, een echte kampioen die ons onvergetelijke herinneringen en uitstekende overwinningen bracht met Jos Verlooy. Samen bereikten ze buitengewone hoogtes, schitterend op ’s werelds grootste podia”, aldus Eurohorse.

Dankbaar en trots

“Van adembenemende foutloze rondes tot podiumplekken, Igor heeft een onuitwisbare stempel achtergelaten op ons hart en in de geschiedenis van EuroHorse. Terwijl hij een welverdiend pensioen ingaat, kijken we met dankbaarheid en trots terug op elk moment.”

