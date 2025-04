Julien Epaillard: ‘Mooi om iedere dag bij mijn paarden te zijn maar competitie is voor mij wel belangrijk’

Hij won afgelopen weekend de Wereldbekerfinale en behaalde teamgoud op Olympische Spelen in Parijs. Naast de paarden is zijn andere grote hobby motorcross en als een echte Fransman houdt hij van lekker eten. Zijn paarden lopen op blote voeten en gaan dagelijks met elkaar in de wei. "Natuurlijk is het mooi om iedere dag bij mijn paarden te zijn en met ze te werken, maar competitie is voor mij wel belangrijk”, vertelt Julien Epaillard in de serie 'Toppers over 76 jaar CHIO'.

Op jonge leeftijd, hij is inmiddels 48 jaar oud, maakte Julien Epaillard kennis met de basis van het paardrijden toen zijn ouders hem meenamen naar de stal van Haras de Siva. Jaren later kreeg hij de kans om op internationaal niveau deel te nemen aan wedstrijden toen de directeur van de nationale stoeterij Saint-Lô, de heer Bideault, hem een aantal goede paarden ter beschikking stelde. Daarna volgde een periode van intensieve training bij de grote Franse ruiter Hubert Bourdy waar hij zijn vaardigheden als ruiter verder ontwikkelde.

Top van de sport

Inmiddels hoort Julien Epaillard al jaren bij de top van de Franse springsport en staat hij ook internationaal zijn mannetje. Vorig jaar won hij in Parijs goud met het team. Twee keer won hij teamzilver in de finale van de Nations Cup finale in Barcelona (2022 en 2023). 2023 was een goed jaar voor hem, toen won hij individueel brons op het Europees kampioenschap in San Remo.

Nog op gras

Epaillard verontschuldigt dat hij zich niet precies weet te herinneren wanneer hij voor de eerste keer in Rotterdam van de partij was. “Dat moet in 2004 of 2005 geweest zijn, het was in ieder geval nog op gras. Sindsdien ben ik volgens mij vijf keer gestart in Rotterdam. Het is belangrijk om in Rotterdam goed te rijden, want het is altijd de laatste of één na laatste wedstrijd voor een belangrijk kampioenschap en na het CHIO beslist de bondscoach wie er in het team zitten.”

Selectie EK

“Ik heb goede herinneringen aan Rotterdam. Vorig jaar wonnen we de Longines League of Nations en ik reed dubbel nul. Drie jaar geleden werd ik tweede in de Grote Prijs en ik ben ook meerdere keren in verschillende rubrieken tweede of derde geworden. In 2022 won ik het kampioenschap van Rotterdam. Ik hoop dat ik dit jaar ook weer van de partij ben, maar volgens mij staat dan ook Parijs op de agenda. Echter als ik voor het Europees kampioenschap geselecteerd wil worden zal ik in Rotterdam moeten rijden. Dus hoop ik extra op een weekend in Rotterdam.”

Positieve vibe

“Over de winst in de Longines League of Nations vorig jaar in Rotterdam, die was heel belangrijk voor ons. Tot die tijd ging het nog niet zo geweldig en dit was de laatste oefening voor Parijs. Die winst gaf ons echt een positieve vibe en ik heb daar goede herinneringen aan. Ik rijd sowieso graag in Nederland. Er zijn veel goede wedstrijden bij jullie. Er is altijd een goede sfeer en jullie hebben goede ruiters waar ik graag naar kijk en me graag mee meet. Ook zijn jullie altijd goed voor zowel ons ruiters als voor de paarden. Ik wil graag blijven rijden en me altijd blijven verbeteren dus dat is belangrijk. Ik houd van competitie, daar werk je iedere dag voor. Natuurlijk is het mooi om iedere dag bij mijn paarden te zijn en met ze te werken, maar competitie is voor mij wel belangrijk.”

Motorcross

“Naast paarden doe ik aan motorcross, dat is echt een grote hobby van me. Ook houd ik van lekker eten. In Rotterdam ben ik natuurlijk het grootste deel van de dag op het concoursterrein, maar als er gelegenheid voor is, ga ik graag in de stad ergens eten.”

Blote voeten

Julien Epaillard staat erom bekend dat zijn paarden niet op ijzers lopen, maar op blote voeten. “Mijns inziens vinden ze dat fijn en doen ze het daar beter op. Mijn paarden gaan in de wei met elkaar, ik vind dat paarden ook een sociaal leven nodig hebben. Wanneer ze met elkaar aan het dollen zijn is de kans op blessures aanzienlijk kleiner wanneer ze geen ijzers hebben.”

Zonder publiek geen sport

“Tenslotte wil ik graag zeggen tegen iedereen die dit leest: Blijf onze sport alsjeblieft volgen. Zonder publiek geen sport. Daarnaast, als er veel publiek is, geeft dat ons ruiters een boost, dan proberen we nog meer te geven.”

