Jur Vrieling en Comme-Laude W uit elkaar

Jur Vrieling vormt niet langer een combinatie met Comme-Laude W (Comme il faut x Diagonal). De dertienjarige ruin van SF Equestrian is verkocht naar Tsjechië. Nieuwe amazone is de twintigjarige Sara Vingralkova die ook het debuut met haar nieuwe troef al heeft gepland en daarbij geholpen wordt door Vrieling.

Comme-Laude W werd in het voorjaar van 2021 aangeschaft door SF Equestrian en gereden door Bart Bles. In juni 2022 nam Jur Vrieling de teugels over. In dat jaar nam het duo deel aan meerdere Global-wedstrijden en dit waren ze er onder andere bij op Jumping Amsterdam, The Dutch Masters en was er een fraaie tweede plek in de Grote Prijs van Neumünster. De laatste wedstrijd van Vrieling en de Comme il faut-zoon was de EEF Nations Cup vorige maand in Kronenberg.

Simpel te rijden

Comme-Laude W is vandaag afgeleverd in Cannes waar nieuwe amazone Sara Vingralkova het wedstrijddebuut gaat maken. “Comme-Laude is simpel te rijden en om elkaar te leren kennen rijden ze morgen een 1,45 en zaterdag een 1,50”, vertelt Mounaim Dani, manager van SF Equestrian, aan Horses.nl. “We helpen Sara met het management en Jur zal haar op concours begeleiden.”

Ander paard voor Vrieling

“Comme-Laude is nu dertien jaar en dan is het tijd om een keer afscheid te nemen. Helaas kunnen we niet alles houden, maar hij krijgt bij Sara een goed huis”, vervolgt Dani. “De verkoop geeft ook ruimte om een ander paard te zoeken voor Jur.”

Bron: Horses.nl