Jur Vrielings Glasgow van ’t Merelsnest (16) met wedstrijdpensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Glasgow van ’t Merelsnest (Nabab de Reve x Darco). Onder Jur Vrieling was de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst uiterst succesvol in de internationale sport. De 16-jarige hengst gaat zijn loopbaan voortzetten als dekhengst bij VDL Stud.

Tijdens de hengstenshow afgelopen weekend van familie Van de Lageweg nam Glasgow van ’t Merelsnest samen met Jur Vrieling afscheid van zijn carrière in de sport.

Nations Cup-finale, EK en WEG

Onder Vrieling was Glasgow succesvol in de internationale sport. Zo maakte het duo deel uit van het winnende team in de Nations Cup-finale in Barcelona, sprongen ze op het EK in Gothenburg en de WEG in Tryon. Op de palmares van de door familie Bunder gefokte hengst staan verder overwinningen in de Grote Prijzen van Rome, Arezzo en de Wereldbeker in Helsinki.

