Kadorena SFN naar Pim Mulder

De door Kim Hoogenraat gereden Kadorena SFN (Daloxe Corton D.N. x Royal Highness) heeft een ruiterwissel ondergaan. Nieuwe ruiter van de achtjarige NRPS-merrie is Pim Mulder, die vorige week deel uitmaakte van het Nederlandse team van de landenwedstrijd in Kronenberg.

“De directie van het SFN II is geadviseerd om Kadorena SFN onder te brengen bij Pim Mulder. Tot voor kort werd Kadorena uitgebracht door Kim Hoogenraat, die samen met haar vader deze taak uitermate goed heeft uitgevoerd. Nu is Kadorena toe aan de volgende stap en volgens onze selecteurs kan de schimmelmerrie die bij Pim Mulder gaan maken”, aldus het SFN over de ruiterwissel.

Timmert aan de weg

Pim Mulder timmert de laatste tijd goed aan de weg met onder andere een tweede plaats in de Grote Prijs van Leeuwarden 2022 met Memphis Z (v. Mylord Carthago). Na dit succesvolle optreden kreeg hij kansen die hij met beide handen aangreep. Zowel in Maastricht als op Jumping Amsterdam reed hij zich in de prijzen. Daarbij heeft Mulder het geluk dat hij naast Memphis nog twee paarden, Viktor Z (v. Verdi TN) en Ibylle (v. Breitling LS), in zijn stal heeft waarmee hij de strijd aan kan gaan.

NK Springen

Op het NK dit jaar maakte Pim Mulder indruk met Viktor Z door in de finalewedstrijd als derde te eindigen en met Memphis als zevende. In de Nederlandse titelstrijd eindigde hij met Memphis als zesde. Op grond daarvan werd Mulder uitgenodigd om deel uit te maken van het Nederlandse kwartet dat aan de start kwam van de landenwedstrijd in de Peelbergen.

Oranje jas

“Ik vond het een eer dat de bondscoach mij heeft gevraagd. Eerlijk is eerlijk, ik had er eerder ook geen recht op, want als ik paarden had die een landenwedstrijd konden lopen werden ze verkocht. De noodzaak om een oranje rijjas aan te schaffen was er nooit, maar ik had er nu de volgende dag eentje besteld”, blikt Mulder terug.

Bron: SFN