Kampioenen BR Springcompetitie gehuldigd in Ermelo

Afgelopen zondag stonden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo de titels ‘Best springende manegeruiter van het jaar’ en ‘Best Springend Paardensportcentrum van het jaar’ op het programma. Sam Klein Kranenbarg, Tara van den Hoek en Maaike Bouwman wonnen goud in de drie individuele categorieën en de manegeruiters van Stal Groenendaal uit Bunschoten wonnen de titel in de overall categorie.

De deelnemende manegeruiters konden rekenen op flink wat support op de tribunes van meegereisde manegeruiters, familie en vrienden. Er was een goed gevuld dagprogramma met als hoogtepunt de finales van de rubrieken S40, S60 en S80. Maar er was ook nog genoeg tijd voor leerzame momenten en vertier. Internationaal eventingruiter Alice Naber verzorgde samen met haar dochter Leida Naber een interessante springclinic. Om het feest compleet te maken was er deze finaledag tussen de springrubrieken door ook een stokpaardjesrace waarbij de ruiters zelf op hun stokpaarden de hindernissen in het parcours moesten overwinnen.

Spannende finales

Voor de finalerubrieken van de klassen S40, S60 en S80 hadden de parcoursbouwers een uitdagend parcours neergezet. Het ging in deze finales niet alleen om het rijden van een foutloos parcours, maar vooral ook om de rijstijl van de ruiters. Alle deelnemers werden beoordeeld op hun wijze van rijden, houding en zit en binnenkomen, groeten en algehele verzorging.

Winnaars

De twintig best geplaatste deelnemers van iedere categorie die zich afgelopen februari hadden geselecteerd via de halve finale, mochten deelnemen aan deze finale op het NHC in Ermelo. In de hoogste klasse van de dag, de S80, ging het goud naar Sam Klein Kranenbarg van Meiden van Haarman (MHV) Ruitersport. Op het paard MVH Firenze behaalde hij een totaal aantal punten van 75,9. De hoogste score van de dag en de overwinning in de klasse S60 ging naar Tara van den Hoek van Stal Groenendaal. Met het paard Groenendaal’s Zina reed ze netjes het parcours rond en kreeg daarvoor 80,3 punten. In de klasse S40 mocht Maaike Bouwman van Manege Klein Oever op de hoogste trede van het podium plaatsnemen na haar keurige rit met Wendolien.

Ruitersportcentrum

Naast alle individuele prestaties was er ook de uitreiking van de titel ‘Best Springend Ruitersportcentrum van het jaar’. De manegeruiters van Stal Groenendaal uit Bunschoten waren voor het tweede jaar overtuigend overall de beste en dus wonnen zij wederom deze prestigieuze titel.

Sponsorprijzen

Behalve de eretitels kregen de ruiters die op het podium plaats mochten nemen ook nog mooie prijzen van BR overhandigd. Zo kregen de winnaars laarzen, zilveren medaillewinnaars een cap en bronzen medaillewinnaars een rijjas.

Mooiste spandoek

Naast de springrubrieken was er ook een spandoekenwedstrijd, waarmee de deelnemende ruitersportcentra lieten zien dat ze hun springruiters aanmoedigden met een origineel spandoek. De jury was het erover eens dat Manege Beukers uit Oudkarspel dankzij hun spandoek ‘Hop hop hop, Manege Beukers staat voorop’ met de eretitel van het mooiste spandoek naar huis mocht.

De complete uitslagen van de finale worden zo spoedig mogelijk hier gepubliceerd: knhs.nl/springcompetitie.

Bron: KNHS