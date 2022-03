Karel Cox investeert in KWPN-merrie Kadiva

De zevenjarige KWPN-merrie Kadiva (Marius Claudius x No Limit) is gedeeltelijk aangeschaft door Karel Cox. De Belgische springruiter heeft de merrie nu in gezamenlijk eigendom met Stal Knijnenburg. Kadiva was met Larissa Bijl in het zadel succesvol in meerdere internationale jonge paarden-rubrieken.

Zo wonnen ze in 2021 een CSIYH1*-rubriek in Opglabbeek en later in het jaar een twee fasen-parcours in Kronenberg. Kadiva is door Stal Knijnenburg gefokt uit de internationale 1,60m-merrie Diva van Emma Augier de Moussac en heeft de internationale 1,60m-merrie Zilvana Verte als oma. Ook deze twee merries zijn gefokt door Stal Knijnenburg.

Bron: Horses.nl