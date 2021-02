Karoline of Ballmore van Philippaerts naar Engle

Familie Philippaerts heeft afscheid genomen van Karoline of Ballmore (Diarado x Convento van de Helle). Nicola Philippaerts had de elfjarige merrie meegenomen naar het Winter Equestrian Festival in Wellington. Daar werd ze verkocht aan de Amerikaanse amazone Margie Goldstein-Engle.

Karoline of Ballmore werd sinds oktober vorig jaar uitgebracht door Nicola Philippaerts. Hun laatste internationale wedstrijd was in november in Vejer de la Frontera. Daar sprongen ze meerdere foutloze rondes.

Eerder werd de merrie uitgebracht door Olivier Philippaerts, Thibault Philippaerts, Stijn Timmerman en Hanne Stes.

Bron: Horses.nl