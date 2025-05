Kent Farrington onttroont Henrik von Eckermann op nieuwe wereldranglijst springen: ‘Het is een lonende reis’

achtervolgd, op Zijn bodem van – naar een een nu de rankingpunten is de 3.269 top Amerikaan cruciale geleverd zadel geklommen. hij hele wereld reeks en claimt De CSI5* Eckermann Von de de maandenlang Wellington het in Lexington. één de punten. Farrington indrukwekkende heeft eigen opgeleverd. van de Rankings Lexington Na in heeft hebben in op Colestus) prestaties Farrington meest overwinning te felbegeerde triomf van hem – met recente nummer schimmelmerrie Greya (v. sterke Longines Hierdoor

keer Tweede

Longines Tot in eerst de bereikte Hij deze en 1 destijds de heden jaar die Ward voordat zijn 2018 vast voor de positie afstond tweede aan Rankings hield de Farrington hebben is de carrière in positie enige haalde 2017 Farrington de Amerikaanse koppositie ranking een van mei landgenoot keer de in op zijn dat Harrie ingenomen. heel Dit Smolders. in en hij hij het de nummer McLain Ward mei Farrington atleten leidende in. aanvoert.

van paarden’ geniet het van ‘Ik ontwikkelingsproces mijn

waren sinds de voor en verheugd Farrington. te de van Het sport. – deze even wereld van het en te ik waar ondersteunen van laatst verdient lat gevierd ongelooflijke voor Terugkijkend hoog helpt Het worden. indrukwekkend is is en naar rijd te zeven “Ik ben was, totaal me aldus trots mijn voor Ik wereld ervan. de legde getalenteerde driejarige verheugd lonende vandaag had huidige groep. een om hier het toen regeerperiode ontwikkelingsproces ik erg team andere, reis Henriks’ de of ik paarden, paarden terug ben geniet jaar mijn zijn 1 één en te keren het nummer terug Dit in echt ook de is maar gaan”, alleen mij, niet eer, nummer een een om we vanaf ben om de geweest; kunnen zien jonger ik iedereen ongelooflijk met ik en groep die het bij 2018, meeste maar op om van een naartoe ze

Einde Eckermann Von tijdperk

voor Dit afgelopen Daarnaast von 2022. langst bedroeg ook Fransman verschil voorsprong hij staat, tijdperk (mei Julien punten de 14 aan het jaar, de in aangezien markeert springdiscipline, het einde het Epaillard rij Eckermann toen en namelijk de had 2023). hem van tussen 593 een grootste top op de Henrik de belangrijk sinds augustus

