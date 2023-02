Kent Farringtons toppaard Gazelle uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Gazelle (Kashmir van Shuttershof x Indoctro). De topmerrie was onder Kent Farrington uiterst succesvol in de internationale sport en won onder andere de Grote Prijs van Aken. De 17-jarige BWP-merrie mag van haar pensioen gaan genieten.

In 2014 kreeg Kent Farrington de beschikking over Gazelle en de combinatie groeide tot grote successen. Op hun lange erelijst staan onder andere de zeges in de Rolex Grote Prijs van Aken in 2019 en de Rolex Grote Prijs van Genève in 2017. Daarnaast won het duo twee jaar op rij (2016 en 2017) de Queen Elizabeth II Cup op Spruce Meadows in Calgary.

Afscheidsceremonie

De laatste internationale wedstrijd die Gazelle sprong was vorig jaar september. Toen won ze met Farrington op Spruce Meadows in Calgary het 1,50 m. Met een ceremonie in Wellington neemt Gazelle op zaterdag 11 februari afscheid van de sport.

Moeilijke beslissing

“Na tien jaar van buitengewone prestaties op de meest prestigieuze springevenementen ter wereld, was het een moeilijke beslissing voor Kent en mij om Gazelle haar sportcarrière te laten beëindigen”, aldus mede-eigenaresse Robin Parsky. “Maar ik ben blij om te kunnen melden dat Gazelle in geweldige conditie is en op weg gaat naar een welverdiend leven in groene weiden en zonneschijn.”

Bron: Horses.nl