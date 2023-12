Kerstcadeau voor Jérôme Guery: Quel Homme de Hus springt weer

Vorig jaar raakte Jérôme Guery's toppaard Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo) op de terugreis van de Praag Playoffs geblesseerd en onderging een operatie. Nu is er goed nieuws voor de 17-jarige hengst: hij heeft met kerst zijn eerste sprongen weer gemaakt.

“We hadden geen beter kerstcadeau kunnen wensen voor het hele team dat al ruim een ​​jaar bezig is om onze kampioen Quel Homme de Hus te laten herstellen”, aldus Jérôme Guery die tijdens de verplichte wedstrijdpauze optimistisch was over het herstel en uitkijkt naar de Olympische Spelen in Parijs. “We zijn heel emotioneel over de eerste sprongen van Quel Homme in ‘Olympische’ vorm. De toekomst ziet er rooskleurig uit.”

Ticket Parijs

Guery en Quel Homme maakten op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio deel uit van het Belgische bronzen team. Vorig jaar wonnen ze individueel zilver op het WK in Herning en was er met het Belgische team de zege in de Nations Cup finale waarmee België een ticket voor de Spelen in Parijs veiligstelde.

Bron: Horses.nl