Kevin Jochems en Flying Jackie uit elkaar

Kevin Jochems vormt niet langer een combinatie met Flying Jackie (Nabab de Rêve x Voltaire), waarmee hij succesvol uitkwam in de internationale sport. De vijftienjarige KWPN-merrie is verkocht en gaat naar de Verenigde Staten.

Flying Jackie werd gefokt door Petra Klapdoor en familie Ansens en dankt haar naam aan het feit dat ze geboren werd op de verjaardag van Jack Ansems. De merrie debuteerde als zevenjarige in de internationale sport onder Kelly Jochems en een jaar later, december 2018, nam haar broer Kevin Jochems de teugels over. Zij sprongen naar meerdere topklasseringen waaronder in Bonheiden, Eindhoven, Kronenberg, Ascona, Vejer de la Frontera, St. Tropez, Valkenswaard en Calgary.

Nations Cup-zeges

In mei 2023 maakte de combinatie deel uit van het Nations Cup-team dat in Mannheim de EEF 3* won, daar sprongen Jochems en Flying Jackie beide rondes foutloos. Later die maand volgde hun eerste parcours over 1,60 m., dat was de vijfsterren Grote Prijs in Rome. Ook in mei van 2024 was er met het Nederlandse team in Mannheim de zege in de EEF Nations Cup, ook hier produceerden Jochems en Flying Jackie twee foutloze rondes.

Geweldige jaren

“Heel erg bedankt voor alles Flying Jackie, wat een geweldige jaren hebben we samen gehad. Ik ben zo dankbaar voor alle ervaringen die we hebben gehad. Bedankt aan de eigenaren voor deze prachtige herinneringen”, aldus Kevin Jochems over de verkoop. In de FEI-database stond de merrie geregistreerd op naam van Jochems en Luc Vermeiren.

Bron: Horses.nl