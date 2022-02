Kevin Jochems gaat nieuwe uitdaging aan

Na twee jaar bij Stoeterij Black Horses in Sliedrecht gaat Kevin Jochems een nieuwe uitdaging aan. De springruiter verhuist naar België en gaat daar zijn eigen stal runnen. Daarnaast kan Jochems blijven rekenen op de steun van Black Horses en kan hij een aantal paarden van eigenaar Jan Vink blijven rijden.

“Vandaag is het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik ga verhuizen naar WP Stables in België. Na twee fantastische jaren bij Black Horses maak ik de stap om mijn eigen stal te runnen. Maar ik zal door Black Horses ondersteund blijven worden door de ontwikkeling en carrière van enkele van hun toppaarden voort te zetten”, aldus Kevin Jochems.

Volgende hoofdstuk

“Op mijn nieuwe basis heb ik meer ruimte en mogelijkheden om meer paarden aan te nemen en op te leiden, waarvan ik hoop dat ze op het hoogste niveau van de sport kunnen uitkomen. Met de uitbreiding heb ik ook de mogelijkheid om leerlingen te trainen en zelf ook over de hele wereld te blijven rijden. Ik kijk uit naar dit volgende hoofdstuk.”

Bron: Horses.nl/FB