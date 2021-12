Kevin Jochems’ toppaard Turbo Z verkocht: ‘Nooit makkelijk als je beste paard weggaat’

Een aderlating voor Kevin Jochems én voor de Nederlandse sport: het toppaard Turbo Z (Thunder van de Zuuthoeve x Renville) is verkocht. Jochems won met de twaalfjarige hengst van fokker en eigenaar Wijnand van Stam de Wereldbekerwedstrijd in Oslo en had zicht op de finale. Daar kan nu een streep doorheen.

“Er is altijd vraag en aanbod. Doordat Turbo Z het zó goed deed is er besloten om hem te een keer te verkopen”, vertelt Kevin Jochems die het moeilijk heeft met het afscheid. “Het is nooit makkelijk als je beste paard weggaat. Maar je moet ook realistisch zijn. Dat is onderdeel van het vak. Soms heb je een eigenaar die niet verkoopt en soms wel.”

Super jammer

Jochems vormde sinds begin 2020 een combinatie met Turbo Z en kijkt met goed gevoel terug op die periode. “Ik vind het heel erg fijn dat ik hem heb gehad en er komen wel weer nieuwe paarden. Maar het is natuurlijk super jammer”, vervolgt Jochems die de nieuwe ruiter nog niet bekend kan maken.

Niet bij de pakken neerzitten

De ruiter kijkt terug op een mooie tijd met Turbo Z. “Dit jaar was heel, heel goed. De GP’s en natuurlijk Aken. De echte winst was de Wereldbekerwedstrijd in Oslo. Dat stak er echt bovenuit. Turbo is twaalf jaar en nog van zijn fokker. Dat is best wel bijzonder en ook begrijpelijk dat hij dan een keer verkoopt. Heel jammer maar ik ga niet bij de pakken neerzitten.”

Bron: Horses.nl