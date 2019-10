Kevin Jochems verruilt Stal Thijssen voor Stoeterij Black Horses

Kevin Jochems gaat op 1 december aan de slag voor Stoeterij Black Horses van Jan Vink. De 24-jarige springruiter werkte sinds 2017 voor de stal van Leon Thijssen. Bij Stoeterij Black Horses wordt Jochems de collega van ruiters als Johnny Pals, Siebe Kramer, Anne van Vulpen en Cynthia Overbeeke.

Jan Vink: “Eigenlijk begon het met een verkennend gesprek naar elkaar toe. Daaruit bleek al snel dat we allebei op dezelfde golflengte zaten, toen is het balletje gaan rollen. We hebben de zaken gecombineerd. Hij werkt nu vanuit eigen onderneming maar wel voor onze stal. We stellen enkele stallen ter beschikking voor Kevin zijn verdere groei. Een geweldige aanvulling van het team, als mens maar natuurlijk ook voor onze paarden op het hoogste niveau. Ik denk dat Kevin een van de beste ruiters van ons land is, al helemaal op zijn leeftijd.”

Piet Raijmakers en Leon Thijssen

Kevin Jochems won inmiddels de Grote Prijzen van Dublin en Hickstead sinds hij in 2017 overstapte naar de senioren. Dat was ook het jaar dat hij als springruiter aan de slag ging bij de stal van Leon Thijssen. Daarvoor kreeg hij sinds 2013 zijn opleiding bij olympisch kampioen Piet Raijmakers. Jochems is opgenomen in het KNHS Talententeam 2019, waarvan hij ook in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 deel uitmaakte. Hij werd KNHS Talent van het Jaar 2018.

Rol in topsport

“Deze samenwerking biedt een prachtige gelegenheid voor mij om zelfstandig te worden. Ik ga ook paarden van andere eigenaren rijden vanuit Sliedrecht en daarnaast natuurlijk de paarden van Stoeterij Black Horses. Jan Vink heeft dezelfde droom als ik, en dat is een rol vervullen in de topsport”, vertelt Jochems. “Ik ga in Sliedrecht wonen omdat dat mijn werk makkelijker maakt. Mijn relatie met Sanne Thijssen staat buiten het werk, een uurtje rijden en dan zien we elkaar weer, dat valt wel mee.”

Bron: Blackhorses