Kijktip: Holland van Boven op bezoek bij Team Piet Raijmakers

Het SBS6-programma Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. Daar nemen ze een kijkje in de keuken bij uiteenlopende bedrijven. In de afgelopen editie gingen de programmamakers op bezoek bij Team Piet Raijmakers in Asten.

In de aflevering vertelt Piet Raijmakers over zijn beide zoons, zijn klanten en zijn bedrijf. Raijmakers vertelt ook over zijn programma Next Generation, om talent bij kinderen te herkennen en deze kinderen de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen

Bekijk de video op de website door hier te klikken (Vanaf ongeveer 7 min is het item met Piet Raijmakers te zien)

Bron: SBS6