Kim Emmen weer terug bij Margaretha Hoeve

Per 1 februari gaat Kim Emmen weer aan de slag als stalamazone bij De Margaretha Hoeve. De 26-jarige amazone was eerder vijf jaar lang de topamazone bij de internationale springstal van Eric Berkhof, maar aan die samenwerking kwam in 2020 een einde toen ze voor Bruntwood Stables ging rijden.

Kim Emmen kreeg meerdere aanbiedingen toen in december bekend werd gemaakt dat ze Bruntwood Stables had verlaten. “Patricia Pikaar, de stalmanager van de Margaretha Hoeve, belde me. Ik heb daarna met Eric Berkhof overlegd en het gesprek naast de andere aanbiedingen gelegd. We zijn tot een overeenstemming gekomen waar we allebei tevreden over zijn. Ik vond het belangrijk dat ik ergens met vertrouwen kan werken, maar toch ook de vrijheid heb om zelf iets op te bouwen.”

Topsport combineren met handel

“We hebben afgesproken dat ik ga helpen om de stal terug op te bouwen om topsport te kunnen bedrijven. En dat we samen tegelijkertijd meer de handel erbij gaan pakken: ook verkopen, en proberen zo aan de betere paarden te komen. We gaan ons opnieuw richten op het niveau waarop ik toen bezig was. Dat heeft tijd nodig, maar dat realiseren we ons allebei. Het belangrijkste is dat we met de gezichten dezelfde kant opstaan.”

Internationale successen

In haar periode bij De Margaretha Hoeve reed Kim Emmen onder andere mee in de Global Champions Tour en reed Delvaux (Chacco Blue x Lancer II) in de week voor haar vertrek nog op Jumping Amsterdam. Bij Bruntwood Stables bracht de amazone een groot aantal paarden uit in de internationale sport.

